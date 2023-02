Un imprenditore iraniano-americano sarebbe interessato all'acquisto del Tottenham: lo riporta il quotidiano economico "Financial Times". Non ci sarebbero stati contatti con la proprietà che al momento non ha intenzione di cedere il club, se non per offerte davvero stellari. La situazione

Secondo quanto riporta il Financial Times , il miliardario iraniano-americano Jahm Najafi starebbe preparando un'offerta da 3,75 miliardi di dollari, pari a circa 3,5 miliardi di euro, per acquistare il Tottenham , una delle squadre londinesi della Premier League. Sempre il Financial Times cita due persone a conoscenza dell'operazione. L'imprenditore, presidente di Msp Sport Capital, starebbe lavorando con un consorzio di investitori per strutturare l'offerta, che dovrebbe venire formalizzata fra poche settimane al proprietario del club, Joe Lewis, e a Daniel Levy, presidente della squadra della quale Antonio Conte è allenatore. L'offerta valuterebbe il club a circa 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro), cui si aggiungerebbero i 750 milioni di debito (700 milioni di euro). Msp punterebbe al 70% del club, mentre altri investitori del Golfo, principalmente Abu Dhabi, contribuirebbero per il restante 30%.

Sky Sports: club non in vendita. Ma per cifre stellari...

Secondo quanto risulta a Sky Sports, il Tottenham Hotspur non sarebbe in vendita e i suoi proprietari sarebbero totalmente impegnati nei loro piani a lungo termine per il club della Premier League. Non c'è stato al momento alcun approccio tra Najafi e il Tottenham e nessun contatto per imbastire un'eventuale trattativa. Il Tottenham sarebbe una risorsa preziosa per gli investitori per via della sua posizione, dello stadio, del campo di allenamento e della regolare qualificazione alla Champions League. Il Tottenham possiede anche un terreno, nei pressi dello stadio, che sta progettando di riqualificare e che interessa potenziali investitori. Eventuali colloqui con potenziali investitori al momento riguarderebbero quindi i piani di riqualificazione e non le cessione del club. Solo un'offerta stellare potrebbe indurre la proprietà del Tottenham a ragionare di un'eventuale cessione del club, offerta che dovrebbe essere molto più alta dei 2,5 miliardi di sterline che il consorzio guidato da Todd Boehly ha messo sul piatto per acquistare il Chelsea nello scorso maggio. Il fatturato del Tottenham (444 milioni di sterline secondo l'ultimo bilancio) è il nono più alto nel calcio mondiale, secondo la Deloitte Money League. Il costo degli stipendi, di 209 milioni di sterline, è il più basso dei cosiddetti "Big Six" della Premier League. Secondo il CIES Football Observatory, la spesa netta per i trasferimenti di 424 milioni di sterline nelle ultime cinque stagioni è la quarta più alta al mondo, dietro Chelsea, Manchester United e Arsenal.