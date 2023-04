Otto giornate di squalifica e 75mila sterline di multa: il conto, salatissimo, è arrivato, la FA inglese non ha fatto sconti ad Aleksandar Mitrovic, l’attaccante del Fulham che nella gara di quarti di finale di Coppa d’Inghilterra contro il Manchester United aveva spinto l'arbitro Kavanagh.



È successo lo scorso 19 marzo, a Old Trafford. Con il Fulham avanti 1-0 sui padroni di casa (gol segnato proprio da Mitrovic), al 72’ l’arbitro espelle Willian per un fallo di mano in area e assegna il rigore allo United. Mitrovic “insegue” l’arbitro protestando con fare minaccioso, per poi spingerlo e continuare a protestare, costringendo così Kavanagh a estrarre di nuovo il rosso. Nel giro di un minuto, quindi, il Fulham si ritrova in 9 uomini e senza allenatore (anche Marco Silva, in panchina, viene allontanato per proteste); e Bruno Fernandes realizza il rigore che avvia la rimonta (lo United vincerà 3-1).