Poker dei Citizens nel big match in vetta alla Premier, 4-1 all'Arsenal che vale il -2 in classifica ma con due partite in meno rispetto ai rivali. Soddisfatto Guardiola: "Mi piacerebbe ci assegnassero già i 6 punti per essere davanti, ma non perdiamo la concentrazione". Arteta: "Non abbiamo combattuto abbastanza, loro sono stati superiori. Ma ci crediamo ancora: ho visto cose incredibili in questo campionato"

Dominio del Manchester City nel big match in vetta alla Premier. A un mese dalla fine del campionato, i Citizens vincono 4-1 si portano a -2 dall'Arsenal con due partite ancora da recuperare (West Ham e Brighton). Soddisfatto Pep Guardiola : "Siamo anche in semifinale di Champions e in finale di FA Cup. Questa vittoria aiuta molto, ma la realtà potrebbe ingannare: sono due punti avanti loro. Mi piacerebbe ci assegnassero già i 6 punti per essere davanti . Non dobbiamo perdere concentrazione, ora pensiamo a riposare. Sicuramente abbiamo il campionato tra le mani e dobbiamo portarlo a casa ".

Arteta: "Ci crediamo ancora"

Brutto stop per i Gunners, battuti per la terza volta in stagione dai rivali per il titolo tra campionato ed FA Cup. "Dobbiamo essere corretti e accettare che hanno meritato di vincere - le parole di Mikel Arteta -. Sono stati migliori di noi soprattutto nel primo tempo, hanno sfruttato le situazioni individuali che si sono creati. Noi non abbiamo combattuto abbastanza, non abbiamo svolto ciò che avevamo preparato. Quando hanno alzato il loro livello di gioco, il divario è stato enorme". L'allenatore dell'Arsenal non cerca alibi: "Abbiamo avuto assenti anche negli ultimi mesi, ma eravamo in testa. Loro sono stati migliori di noi, dobbiamo alzare il nostro livello. Il titolo? Ci credo ancora perché ho visto cose incredibili in questo campionato: l'inerzia può cambiare, ma noi dobbiamo esserci a partire dalla prossima partita".