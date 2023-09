Una Porsche da oltre 100mila euro a Kaoru Mitoma come “premio” per il giocatore del mese . Non è l’Arabia, ma il Brighton di De Zerbi e infatti… c’è il “trucco”. Il piccolo club inglese, rivelazione di questo avvio di Premier League grazie al suo incantevole gioco e ai 12 gol fatti nelle prime 4 giornate (miglior attacco del campionato), ha sorpreso tutti postando la foto dell’attaccante giapponese con la preziosa vettura: se al giocatore del mese regalano una Porsche cosa potrà mai vincere il giocatore dell’anno? Il “trucco”, però, è stato presto svelato: il giocatore “del mese”, infatti, vince una Porsche… per un mese. Questo l’accordo tra il Brighton e la casa automobilistica tedesca, uno degli sponsor del club: Mitoma, dunque, potrà guidare la “sua” Taycan per 30 giorni, quando poi la passerà al prossimo premiato.

Il prossimo mese a Ferguson?

Un gol – e che gol! – e due assist nelle prime tre partite di Premier sono valsi a Mitoma il premio di giocatore del mese di agosto del Brighton, che dopo le prime 4 giornate si trova al sesto posto in classifica con 9 punti (3 vittorie e una sconfitta) e il miglior attacco del campionato (12 gol, più di City e Tottenham che ne hanno segnati 11).



Al suo secondo anno nel Brighton (7 gol nella passata stagione), l'attaccante giapponese è partito forte con un assist nel 4-1 al Luton della prima giornata per poi esaltare i tifosi nel 4-1 al Wolverhampton: nuovo assist ma soprattutto un gol da stropicciarsi gli occhi, con una penetrazione in area palla al piede, con tanto di serpentina tra gli avversari, che gli è valsa la candidatura per il "gol del mese". Il ko contro il West Ham alla terza giornata, poi, sembra già superato: il Brighton ha iniziato il mese di settembre con un 3-1 al Newcastle, in cui Mitoma ha servito un assist. La tripletta di Ferguson, però, rende il 18enne irlandese il principale candidato a ereditare le chiavi della Porsche per il prossimo mese.