Classico appuntamento in Inghilterra con il “Boxing Day” di Premier League, che anche in questa occasione potrà essere seguito sui canali Sky Sport e anche in streaming su NOW. Come ormai tradizione consolidata, in Inghilterra il calcio non si ferma nemmeno nel periodo natalizio e il Boxing Day di martedì 26 dicembre metterà in scena cinque partite della 19^ giornata, che si chiuderà giovedì 28. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok). Tutte le dieci partite di questo turno andranno in onda in diretta, due anche su Sky Sport 4K.