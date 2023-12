Chelsea vince, ora City, United e Aston Villa

La Premier League vive a cavallo del Capodanno la 20^giornata. Il Chelsea ha battuto 3-2 in trasferta il Luton con Palmer protagonista grazie a una doppietta. In campo oggi anche City, United e Aston Villa tutte live su Sky Sport Calcio e Now. Domani sarà la volta di Arsenal e Tottenham mentre nel primo giorno del 2024 si sfideranno Liverpool e Newcastle. A chiudere il turno martedì 2 gennaio West Ham-Brighton, sfida con vista sull'Europa