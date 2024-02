Lo United ne fa 3 al West Ham, crollo del Chelsea

22^ giornata

Vittoria importante per il Manchester United che batte il West Ham e lo scavalca in classifica salendo al sesto posto e accorciando sulla zona Champions. Male il Chelsea che perde in casa con il Wolverampthon e viene superato in classifica scendendo all'undicesimo posto. Prezioso punto per il Nottingham Forest contro il Bournemouth. Adesso la sfida fra Arsenal e Liverpool ARSENAL-LIVERPOOL LIVE