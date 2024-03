Il più rapido di loro ha toccato i 37,38 km/h con la maglia del Tottenham: è un 433 di giocatori dalla velocità supersonica… E che potrete continuare a seguire su Sky, che sarà ancora la casa della Premier League per altre 3 stagioni: in esclusiva su Sky e NOW fino al 2028. Dati Opta e Squawka

LA PREMIER CONTINUA A GIOCARE SU SKY