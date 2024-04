Il Newcastle ha realizzato una maglia speciale pensata per i suoi tifosi non udenti. E' stata presentata e indossata dai supporter in tribuna durante la sfida di Premier League vinta 4-0 contro il Newcastle. Attraverso dei sensori si amplifica la percezione delle vibrazioni all'interno del St. James Park. Nel video la spiegazione del telecronista del match Paolo Ciarravano

