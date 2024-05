Quella di domani, domenica 19 maggio, sarà una giornata decisiva per la Premier League con il testa a testa a distanza tra City e Arsenal per la conquista del titolo. Tutti in campo alle 17, con i Citizens che saranno impegnati in casa contro il West Ham (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). I Gunners di Arteta giocheranno a Londra contro l’Everton, sperando in una vittoria e in un passo falso della squadra di Pep Guardiola (Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Sono soltanto due i punti che separano City e Arsenal, rispettivamente prima e seconda. Entrambi i match saranno visibili in contemporanea grazie a Diretta Gol, dove saranno disponibili anche le restanti 8 partite (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).