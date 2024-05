Dopo la vittoria della sua sesta Premier League, la quarta consecutiva, l'allenatore del City ha voluto spendere parole importanti per il suo storico rivale: "Mi mancherà molto, è stato una parte importante della mia vita. Ho però la sensazione che tornerà"

Jurgen Klopp ha salutato il Liverpool nelle stesse ore in cui Pep Guardiola festeggiava la vittoria della sua sesta Premier, la quarta di fila, impresa mai riuscita prima a nessuno in Inghilterra. L'allenatore del City ha voluto omaggiare il suo rivale di mille battaglie nella conferenza successiva alla partita contro il West Ham: " Mi mancherà molto. Jurgen è stato davvero una parte importante della mia vita ", ha detto lo spagnolo senza nascondere la commozione.

"Mi ha migliorato come allenatore"

Guardiola e Klopp hanno creato due tra le squadre più forti e spettacolari degli ultimi anni, sfidandosi tantissime volte e dando vita a partite e stagioni stupende e appassionanti, compresa quella appena finita. "Mi ha permesso di raggiungere un livello molto elvetato da allenatore e penso che ci rispettiamo incredibilmente. Ho la sensazione che tornerà e voglio anche ringraziarlo tanto per le sue parole. Sa personalmente che dietro di me ci sono tante cose che questo club mi ha fornito e mi ha dato. Da solo non riuscirei a fare nulla".