La Premier League e il Manchester City FC hanno patteggiato una multa di due milioni di sterline dopo che il club ha accettato di aver violato la regola L.33 della Premier League relativa agli obblighi di calcio d'inizio e di ripresa. Le violazioni riguardano dei ritardi in una serie di partite (per un totale di 22) della Premier League durante le stagioni 2022/23 e 2023/24. Le regole relative ai calci d'inizio e di ripresa aiutano a garantire che l'organizzazione della competizione sia impostata sul più alto standard professionale possibile e fornisca certezza ai tifosi e ai club partecipanti. Garantisce inoltre che la trasmissione di tutte le 380 partite di campionato in tutto il mondo venga rispettata nei tempi previsti. Come richiesto dalle regole della Premier League, l'accordo sanzionatorio è stato ratificato da tre membri dell'Independent Judicial Panel.