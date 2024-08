Derby da tre punti per il West Ham, che sblocca la sua classifica vincendo 2-0 sul campo del Crystal Palace. Decisive le reti nella ripresa di Soucek e Bowen, uno-due in cinque minuti che ha permesso alla squadra di Lopetegui di riscattare la sconfitta all'esordio contro l'Aston Villa. Non sono mancati gli episodi nel match: su tutti l'intervento dell'autore del vantaggio, Tomas Soucek, che dopo il suo gol ha tratto in salvo un giovane raccattapalle rimasto intrappolato sotto un cartellone pubblicitario durante i festeggiamenti dei tifosi. A suo modo è stato protagonista anche Lucas Paquetá, 26enne ex Milan, che si è preso la scena durante un calcio di punizione fischiato agli avversari. Regolarmente in barriera, infatti, il brasiliano si è sganciato in anticipo lamentando un tocco di Wharton a beneficio di Eze. Non è stato così per l'arbitro Robert Jones, che ha 'stoppato' sul nascere la corsa di Paquetá (non sanzionato per l'accaduto) e ordinato la ripetizione del calcio piazzato. Una situazione che ha ricordato un precedente di 50 anni prima...

