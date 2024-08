Era il 27 ottobre del 2023: partivano quel giorno i 10 mesi di squalifica per Sandro Tonali per il caso scommesse. Trecentosei giorni esatti dopo, l'ex Milan è tornato in campo, da titolare, nel match di Coppa di lega inglese contro il Nottingham Forest. L'emozione del rientro, lo striscione tricolore per lui, gli applausi e subito protagonista nell'azione del gol. E in Inghilterra scrivono: "E' come se non si fosse mai fermato"