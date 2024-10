L’episodio nel finale di Chelsea-Nottingham Forest, quando Cucurella in corsa, leggermente spinto da un avversario, finisce per travolgere il suo allenatore, Maresca, a bordocampo. Uno strike in piena regola, con il tecnico dei Blues che appena si rialza si preoccupa solo di far battere velocemente la rimessa. Impossibile, dato che scoppia una rissa e… viene ammonito Cucurella!

