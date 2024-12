La sfida di Anfield manda sempre più in crisi i Citizens e Guardiola. Nel finale della partita vinta 2-0 dal Liverpool oggi in fuga in testa alla classifica, l'allenatore ha 'battibeccato' a distanza con i tifosi avversari. "You're getting sacked in the morning". E Pep ha risposto con sei dita, una per ogni titolo di Premier League vinto

