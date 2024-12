Il Liverpool dopo aver battuto il Real Madrid in Champions League supera per 2-0 anche il Manchester City e allunga in classifica in maniera netta. Gakpo la sblocca nel primo tempo, poi Salah mette chiude il match nella ripresa trasformando un calcio di rigore. Reds primi in classifica a +9 su Arsenal e Chelsea, prosegue invece la crisi della squadra di Guardiola che adesso in classifica è a -11 dal primo posto

