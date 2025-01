Approfondimento From zero to hero: l'eroica serata di Bayindir

Stagione finita per Gabriel Jesus . Pessima notizia per l' Arsenal , che aveva perso l'attaccante brasiliano prima dell'intervallo contro lo United e non lo riavrà per tutto il resto del calendario 2024/25. Il 27enne brasiliano era stato costretto al cambio al minuto 40 nella sfida di FA Cup, persa poi ai rigori contro i Red Devils. Le sensazioni sul suo infortunio erano negative e sono state confermate dalla nota del club: "Gabriel Jesus ha ricevuto valutazioni approfondite, scansioni e visite specialistiche che hanno confermato che ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . Gabby verrà operato nei prossimi giorni e inizierà presto il suo programma di recupero e riabilitazione".

L'Arsenal cerca un nuovo attaccante

I Gunners erano già al lavoro sul mercato, ma ora saranno obbligati ad acquistare una punta dopo il grave infortunio di Gabriel Jesus. "Stiamo cercando attivamente sul mercato per migliorare la squadra - ha detto Arteta negli ultimi giorni -, saremmo ingenui a non farlo. C'è un'opportunità per migliorare la squadra". Attualmente i londinesi sono privi nel reparto offensivo anche di Saka e Nwaneri, si avvicinano a Zubimendi della Real Sociedad per il centrocampo ma devono puntellare l'attacco: in Inghilterra si era fatto il nome di Alexander Isak, centravanti del Newcastle ma dai costi proibitivi. Un'altra pista porta a Randal Kolo Muani, attaccante in uscita dal Psg che però deciderà nelle prossime ore se trasferirsi in prestito secco alla Juventus. E tra gli altri indiziati i rumors portano a Santiago Gimenez (Feyenoord) e Viktor Gyokeres, scatenato bomber dello Sporting.