Il Liverpool fa 1-1 a Nottingham. City rimontato

Nel turno infrasettimanale di Premier, il Liverpool pareggia 1-1 (grazie al neo-entrato Jota) a Nottingham contro il Forest che resta a -6 in classifica. Un punto anche per il Chelsea che ferma 2-2 il Bournemouth con la punizione di James all'ultimo respiro, mentre il Manchester City viene recuperato da 0-2 a 2-2 nei dieci minuti finali. Prima vittoria, infine, per Potter sulla panchina del West Ham: piegato 3-2 il Fulham

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE