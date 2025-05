Nella 35^ giornata di Premier League il Leicester batte per 2-0 il Southampton, in quella che è stata una partita per l'orgoglio tra le due squadre ormai retrocesse. L'Everton pareggia 2-2 con l'Ipswich Town, mentre l'Aston Villa conquista punti preziosi in ottica coppe europee. Il Manchester City vince contro i Wolfes: tutti i risultati

L'ARBITRO SI INFORTUNA: FISCHIA VARDY!