Dopo la vittoria del campionato inglese arriva un'altra bella notizia per il Liverpool: Mohamed Salah è stato nominato miglior giocatore della Premier League 2024-2025. L'attaccante aveva già ricevuto questo riconoscimento nella stagione 2017-2018. L'egiziano con il suo contributo, 28 gol e 18 assist, ha permesso alla sua squadra di vincere il 20° campionato della sua storia. A una giornata dalla fine della Premier, Salah potrebbe eguagliare il record di assist realizzati in questa competizione in una stagione di Thierry Henry e Kevin De Bruyne (20). In 400 partite giocatore con la maglia dei Reds, l'egiziano ha segnato 244 gol e 113 assist. Come miglior giovane dell'anno della Premier League è stato premiato un altro giocatore del Liverpool: il centrocampista Ryan Gravenberch, olandese classe 2002.