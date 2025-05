Paura e confusione nella festa del Liverpool per la vittoria del campionato. Un'auto ha investito i tifosi presenti in strada: a 24 ore dalla strage sfiorata il bilancio parla di 65 feriti, 11 dei quali ancora ricoverati in ospedale in condizioni stabili e sulla via del recupero. Arrestato un uomo di 53 anni con l'accusa di tentato omicidio, guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza sotto effetto di stupefacenti. La polizia ha dichiarato che si tratta di un caso isolato, non di terrorismo