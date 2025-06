Dopo il suo trasferimento al Manchester City per per 70 milioni di euro (55 fissi + 15 di bonus personali e di squadra), il centrocampista Tijjani Reijnders a Sky Sports sulla sua ex squadra: "Il Milan è nel mio cuore, ma al Manchester City posso raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato per la mia carriera in meno tempo". E sulla trattativa: "Hanno contattato mio padre intorno alla fine della stagione, stavano cercando un numero 8 e non ho avuto grossi dubbi sull’accettare la proposta, perché il City è uno dei migliori club al mondo. La scelta alla fine è stata facile".

Vedi anche Reijnders batte Kaká? le cessioni d'oro al Milan