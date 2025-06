Il Crystal Palace ha annunciato che Robert Wood Johnson, co-proprietario dei New York Jets, ha firmato un contratto per l'acquisto delle quote di John Textor, attuale azionista di maggioranza del club. Si attende l'approvazione da parte della Premier League. In questo modo la squadra inglese potrà partecipare alla prossima Europa League

Il Crystal Palace ha annunciato che Robert Wood Johnson , co-proprietario dei New York Jets, acquisterà le quote di John Textor , attuale azionista di maggioranza del club. L'impreditore americano ha firmato un contratto vincolante che lo porterà a diventare il nuovo proprietario , ma prima servirà l'approvazione da parte della Premier League e della Women's Super League. La dirigenza, però, non prevede alcun tipo di ostacolo all'acquisizione.

Il Crystal Palace potrà giocare in Europa League

Questo cambio di proprietario è una notizia importante per il Crystal Palace non solo da un punto di vista economico ma anche sportivo. Ora, infatti, la squadra inglese potrà partecipare regolarmente alla prossima Europa League, conquistata grazie alla vittoria della FA Cup. Fino a questo momento la loro partecipazione era in forte dubbio visto che il regolamente Uefa impedisce a due squadre dello stesso proprietario di partecipare alla stessa competizione europea. Textor, infatti, oltre a essere azionista di maggioranza del Crystal Palace era anche proprietario in Ligue 1 del Lione, anche loro qualificati. Con la cessione delle quote del club inglese, invece, nessuna delle due squadre avrà problemi ed entrambe potranno giocare la prossima Europa League.