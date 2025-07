Il messaggio di cordoglio di CR7 per l'amico Diogo Jota, morto in un incidente stradale a 28 anni: "So che sarai sempre con la tua famiglia. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete tanto"

Era il 14 novembre del 2019 e un giovane attaccante portoghese faceva il suo esordio in nazionale maggiore: fuori Cristiano Ronaldo, dentro Diogo Jota. Iniziava così la sua storia col Portogallo, subentrando alla leggenda. Diogo Jota è stato vittima di un incidente stradale: lascia la moglie, tre figli. Aveva 28 anni. Nell'incidente ha perso la vita anche il fratello André: "Tutto questo non ha senso" - è il messaggio di cordoglio di CR7 per l'amico Diogo Jota: "Eravamo insieme in nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli mando i miei pensieri e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete tanto".