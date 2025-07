Morte Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente

La Lamborghini è uscita di strada e preso fuoco rapidamente, con le fiamme che hanno avvolto l'auto e si sono propagate alla vegetazione circostante. Nonostante l'intervento tempestivo di soccorsi, dei vigili del fuoco della provincia di Zamora e degli agenti della stradale della Guardia Civile, per i due fratelli non c'è stato nulla da fare. I decessi sono stati confermati sul posto e i corpi sono stati trasferiti all'Istituto Autonomo Forense per le autopsie. Le autorità continuano a raccogliere elementi e testimonianze per una ricostruzione completa e definitiva della dinamica dell'incidente.