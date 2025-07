Liverpool, Chiesa escluso dai convocati per l'Asia

L'attaccante italiano non è stato inserito da Arne Slot nella lista dei convocati per il tour pre-campionato in Asia dei Reds. Solo 104 minuti per il classe 1997 nella scorsa stagione tra tutte le competizioni e ora il suo futuro è un rebus

Federico Chiesa è sempre più ai margini del progetto sportivo del Liverpool . L'attaccante italiano, infatti, non è stato inserito da Arne Slot nella lista dei convocati per la tournée di pre-campionato in Asia , dove i Reds affronteranno Milan e Yokohama Marinos.

Solo 104 minuti la scorsa stagione

Un primo anno in Inghilterra non facile per Federico Chiesa. Sono state solo 14 le presenze tra tutte le competizioni per l'ex Juventus, per un totale di 104 minuti giocati. Dopo questa esclusione, il suo futuro è sempre più difficile pensarlo ancora al Liverpool.