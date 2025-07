Samuel Mbangula verso il Werder Brema: il club tedesco ha trovato un'intesa di massima con la Juventus per l'acquisto del giocatore. Operazione da 10 milioni di euro più bonus, affare in dirittura d'arrivo. Nelle prossime ore il classe 2004 dovrebbe partire per la Germania

La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Werder Brema per la cessione di Samuel Mbangula. L'operazione è in via di definizione per 10 milioni di euro più bonus. Il giocatore classe 2004 dovrebbe partire per la Germania nelle prossime ore.