Non arrivano buone notizie per il Tottenham: James Maddison ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro . Il 28enne si era fatto male durante l'amichevole giocata domenica 3 agosto a Seul contro il Newcastle (terminata sul punteggio di 1-1). Il britannico, come riportato nel comunicato del Tottenham, nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico .

Il comunicato del Tottenham

"Possiamo confermare che James Maddison sarà sottoposto un a intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista 28enne ha subito l'infortunio durante la nostra amichevole pre-campionato contro il Newcastle United, domenica a Seul. L'intervento chirurgico avrà luogo nei prossimi giorni e, successivamente, James inizierà la riabilitazione con il nostro team medico. Tutti al Tottenham Hotspur augurano a James una pronta e completa guarigione. Lo sosterremo in ogni fase del percorso".