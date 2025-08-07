Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tottenham, rottura del crociato per Maddison: le news sull'infortunio

Premier League

Il centrocampista inglese sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni a seguito della rottura del crociato subita durante l'amichevole contro il Newcastle

IL TOTTENHAM CI PROVA PER NICO PAZ

Non arrivano buone notizie per il Tottenham: James Maddison ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il 28enne si era fatto male durante l'amichevole giocata domenica 3 agosto a Seul contro il Newcastle (terminata sul punteggio di 1-1). Il britannico, come riportato nel comunicato del Tottenham, nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

Il comunicato del Tottenham

"Possiamo confermare che James Maddison sarà sottoposto un a intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista 28enne ha subito l'infortunio durante la nostra amichevole pre-campionato contro il Newcastle United, domenica a Seul.  L'intervento chirurgico avrà luogo nei prossimi giorni e, successivamente, James inizierà la riabilitazione con il nostro team medico. Tutti al Tottenham Hotspur augurano a James una pronta e completa guarigione. Lo sosterremo in ogni fase del percorso".

Premier League: Altre Notizie

Tottenham, rottura del crociato per James Maddison

Premier League

Il centrocampista inglese sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni a...

Scommesse sui suoi cartellini, Paquetà assolto

Premier League

Lucas Paquetá è stato assolto dalle accuse di aver truccato cartellini gialli per fini legati...

E' morto Joey Jones: vinse 2 Coppe Campioni

lutto

E' morto all'età di 70 anni l'ex terzino sinistro gallese Joey Jones. Cresciuto nel Wrexham ha...

Liverpool, Chiesa escluso dai convocati per l'Asia

slot ha deciso

L'attaccante italiano non è stato inserito da Arne Slot nella lista dei convocati per il tour...

Liverpool, Diogo Jota ancora nella rosa sul sito

l'omaggio

Il Liverpool ha omaggiato Diogo Jota, scomparso in un incidente stradale lo scorso 3 luglio,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE