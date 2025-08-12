Udine è ancora la 'casa dei muscoli' di Vicario

Il legame con Udine non si è mai spezzato: lì il portiere del Tottenham è cresciuto calcisticamente e lì torna ancora, non solo per trovare la famiglia. A Sky Sport Insider parla Matteo Cencig, personal trainer che segue il portiere da quattro anni: "Dal 2021 a oggi ha preso 10 chili di muscoli. La presonalizzazione totale dell'allenamento può fare la differenza"