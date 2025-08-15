Il suo primo gol in Premier League è stato sinonimo di tre punti per il Liverpool nella prima di campionato contro il Bournemouth. Poi la dedica per Diogo Jota: "Il mio primo pensiero dopo il gol è andato a Diogo, suo fratello e a tutta la loro famiglia. Da lassù mi ha aiutato a spingere quel pallone dentro, voglio pensare che sia così". Sul suo momento: "Ora sto bene, nella passata stagione sono arrivato qui in difficoltà fisica"

Chiesa, gol, vittoria e una dedica speciale. L'azzurro ha trovato il suo primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool (terzo nel club) e non poteva scegliere un momento migliore. Il doppio vantaggio (Ekitiké-Gakpo) era stato rimontato dalla doppietta di Semenyo, poi la rete decisiva, sei minuti dopo il suo ingresso in campo e solo a due dalla fine. Quindi la dedica, nella giornata per Diogo Jota: " Il mio primo pensiero dopo il gol è andato a Diogo, suo fratello e a tutta la loro famiglia. Oggi è stato un momento toccante, per di più vincendo così. Quel pallone mi ha aiutato a spingerlo dentro da lassù, voglio pensare che sia così".

"Slot mi ha sempre incoraggiato, qui sono felice"

Chiesa ha poi aggiunto: "Questo gol ripaga il lavoro fatto, l'anno scorso posso dire di essere arrivato in condizioni complicate, alla Juve non mi ero allenato e sono arrivato qui in difficoltà, con un ritmo di un altro livello. Non so perché fosse stata presa questa decisione, ma il non allenarsi per un mese mi ha penalizzato nel mio percorso ad Anfield. Slot mi ha sempre incoraggiato". E sull'essere al Liverpool: "Qui sono molto felice, sono in una delle più forti al mondo, lo ha dimostrato anche il mercato".