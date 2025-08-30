Il Tottenham cade in casa: i risultati di Premier

Esplora tutte le offerte Sky
Premier League, risultati e highlights della 3^ giornata

Premier League

Per la 3^ giornata di Premier, oggi sei partite. Il Chelsea ha battuto il Fulham 2-0 nel derby. Sorpresa Bournemouth che vince in casa del Tottenham, mentre lo United trova la rete del 3-2 al 97' con Bruno Fernandes. Successi anche per Everton e Sunderland. Domani si chiude il turno con altre 4 partite, tra cui il City in campo a Brighton e il big match Liverpool-Arsenal. Qui tutti i risultati e i marcatori

PREMIER, LA CLASSIFICA

Premier, 3^ giornata: risultati di oggi sabato 30 agosto

  • CHELSEA-FULHAM 2-0
    45+9' Joao Pedro, 56' rig. Fernandez
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • MANCHESTER UNITED-BURNLEY 3-2
    27' aut. Cullen (M), 55' Foster (B), 57' Mbeumo (M), 66' Anthony (B), 97' rig. Bruno Fernandes (M)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 0-1
    5' Evanilson (B)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • SUNDERLAND-BRENTFORD 2-1
    77' Igor Thiago (B), 82' rig. Le Fee (S), 96' Isidor (S)
  • (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • WOLVERHAMPTON-EVERTON 2-3
    7' Beto (E), 21’ Hee-Chan (W), 33' Ndiaye (E), 55' Dewsbury-Hall (E), 79' Gomes (W)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • LEEDS-NEWCASTLE alle ore 18.30
    LIVE su Sky Sport Calcio, 4K: telecronaca Massimo Marianella

Premier, 3^ giornata: partite di domenica 31 agosto

  • BRIGHTON-MANCHESTER CITY domani alle 15
    LIVE su Sky Sport Calcio: telecronaca Federico Zancan
  • NOTTINGHAM FOREST-WEST HAM domani alle 15
    LIVE su Sky Sport Arena: telecronaca Nicola Roggero  
  • LIVERPOOL-ARSENAL domani alle 17.30
    LIVE su Sky Sport Uno: telecronaca Massimo Marianella
  • ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE domani alle 20
    LIVE su canale 257: telecronaca Paolo Ciarravano
Il Tottenham perde in casa contro il Bournemouth e fallisce il sorpasso al Chelsea, primo in classifica dopo tre giornate grazie al successo con il Fulham (e in attesa di Liverpool e Arsenal). Ecco la classifica della Premier League 2025/2026

