Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Si parte con un nuovo weekend di calcio internazionale. In programma la 5^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la quarta giornata di campionato. Sabato, occhi puntati sul derby del Merseyside tra Liverpool e Everton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 19 a domenica 21 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. 

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 5^ giornata di Premier League. Sabato sono sette le partite in programma: alle 13.30 Liverpool-Everton (Sky Sport Calcio e NOW), alle 16 Brighton-Tottenham (Sky Sport Uno e NOW), West Ham-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e NOW), Burnley-Nottingham Forest (Sky Sport 257 e NOW) e Wolverhampton-Leeds (Sky Sport 258 e NOW). Alle 18.30 Manchester United-Chelsea (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Fulham-Brentford (Sky Sport Arena e NOW). Tre i match di domenica: alle 15 Sunderland-Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW) e Bournemouth-Newcastle (Sky Sport 256 e NOW), alle 17.30 appuntamento con il big match Arsenal-Manchester City (Sky Sport Uno e NOW). 

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quarto weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Calcio e NOW, apre la giornata il match Stoccarda-St. Pauli. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Hoffenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Max e NOW) e alle 18.30 Lipsia-Colonia (Sky Sport Calcio e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Eintracht Francoforte-Union Berlino (Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW), alle 17.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Max e NOW) e alle 19.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg (Sky Sport Arena e NOW). 

 

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 5^ giornata di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW, in campo Lione-Angers. Sabato doppio appuntamento: alle 19, su Sky Sport Mix e NOW, Brest-Nizza mentre alle 21.05 – Sky Sport Max e NOW - il match tra Lens e Lille. Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Uno e NOW, Marsiglia-PSG. 

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. 

 

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 

Premier League, il programma della 5^ giornata

SABATO 20 SETTEMBRE

Alle 13.30  

  • LIVERPOOL-EVERTON, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan
     

Alle 16

  • BRIGHTON-TOTTENHAM, in diretta su  Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella

 

  • WEST HAM-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Paolo Redi

 

  • BURNLEY-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
  • telecronaca Matteo Marceddu

 

  • WOLVERHAMPTON-LEEDS, in diretta su  Sky Sport 258 e NOW
  • telecronaca Federico Zanon
     

Alle 18.30  

  • MANCHESTER UNITED-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Nicola Roggero

 

Alle 21  

  • FULHAM-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Nicolò Ramella

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Alle 15

  • SUNDERLAND-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Filippo Benincampi

 

  • BOURNEMOUTH-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano

 

Alle 17.30

  • ARSENAL-MANCHESTER CITY, in diretta su  Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella

Bundesliga, il programma della 4^ giornata

VENERDÌ 19 SETTEMBRE

Alle 20.30

STOCCARDA-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 20 SETTEMBRE

Alle 15.30

  • HOFFENHEIM-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

 

Alle 18.30

  • LIPSIA-COLONIA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Elia Faggion

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Alle 15.30

  • EINTRACHT-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi
     

Alle 17.30

  • BAYER LEVERKUSEN-MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Giovanni Poggi
     

Alle 19.30

  • BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Calogero Destro

Ligue 1, il programma della 5^ giornata

OGGI 19 SETTEMBRE

Alle 20.45

LIONE-ANGERS, in diretta su Sky Sport Max e NOW

telecronaca Federico Botti

SABATO 20 SETTEMBRE

Alle 19

BREST-NIZZA, in diretta su Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Manuel Favia

 

Alle 21.05

LENS-LILLE, in diretta su Sky Sport Max e NOW

telecronaca Calogero Destro

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Alle 20.45

MARSIGLIA-PSG, in diretta su Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Federico Zanon

Il City vince il derby: i risultati di Premier

Il Liverpool con un rigore al 95' si prende la vittoria e la testa della classifica. Risale il...

Guardiola: "Donnarumma è enorme, preso per questo"

In vista del derby di Manchester, Pep Guardiola svela di essere rimasto impressionato da...

Donnarumma: "Il City, la Premier e Pep: che sogno"

Il portiere italiano, capitano della Nazionale, ha iniziato la sua nuova avventura con il City e...
