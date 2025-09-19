Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Si parte con un nuovo weekend di calcio internazionale. In programma la 5^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la quarta giornata di campionato. Sabato, occhi puntati sul derby del Merseyside tra Liverpool e Everton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 19 a domenica 21 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 5^ giornata di Premier League. Sabato sono sette le partite in programma: alle 13.30 Liverpool-Everton (Sky Sport Calcio e NOW), alle 16 Brighton-Tottenham (Sky Sport Uno e NOW), West Ham-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e NOW), Burnley-Nottingham Forest (Sky Sport 257 e NOW) e Wolverhampton-Leeds (Sky Sport 258 e NOW). Alle 18.30 Manchester United-Chelsea (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Fulham-Brentford (Sky Sport Arena e NOW). Tre i match di domenica: alle 15 Sunderland-Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW) e Bournemouth-Newcastle (Sky Sport 256 e NOW), alle 17.30 appuntamento con il big match Arsenal-Manchester City (Sky Sport Uno e NOW).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quarto weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Calcio e NOW, apre la giornata il match Stoccarda-St. Pauli. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Hoffenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Max e NOW) e alle 18.30 Lipsia-Colonia (Sky Sport Calcio e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Eintracht Francoforte-Union Berlino (Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW), alle 17.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Max e NOW) e alle 19.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg (Sky Sport Arena e NOW).
LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 5^ giornata di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW, in campo Lione-Angers. Sabato doppio appuntamento: alle 19, su Sky Sport Mix e NOW, Brest-Nizza mentre alle 21.05 – Sky Sport Max e NOW - il match tra Lens e Lille. Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Uno e NOW, Marsiglia-PSG.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 5^ giornata
SABATO 20 SETTEMBRE
Alle 13.30
- LIVERPOOL-EVERTON, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Federico Zancan
Alle 16
- BRIGHTON-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
- WEST HAM-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Paolo Redi
- BURNLEY-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
- WOLVERHAMPTON-LEEDS, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Federico Zanon
Alle 18.30
- MANCHESTER UNITED-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Nicola Roggero
Alle 21
- FULHAM-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Nicolò Ramella
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Alle 15
- SUNDERLAND-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Filippo Benincampi
- BOURNEMOUTH-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano
Alle 17.30
- ARSENAL-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
Bundesliga, il programma della 4^ giornata
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
Alle 20.30
STOCCARDA-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 20 SETTEMBRE
Alle 15.30
- HOFFENHEIM-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- LIPSIA-COLONIA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Elia Faggion
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Alle 15.30
- EINTRACHT-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 17.30
- BAYER LEVERKUSEN-MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Giovanni Poggi
Alle 19.30
- BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Calogero Destro
Ligue 1, il programma della 5^ giornata
OGGI 19 SETTEMBRE
Alle 20.45
LIONE-ANGERS, in diretta su Sky Sport Max e NOW
telecronaca Federico Botti
SABATO 20 SETTEMBRE
Alle 19
BREST-NIZZA, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Manuel Favia
Alle 21.05
LENS-LILLE, in diretta su Sky Sport Max e NOW
telecronaca Calogero Destro
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Alle 20.45
MARSIGLIA-PSG, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Federico Zanon