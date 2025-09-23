L’ Aston Villa sta per perdere uno dei suoi uomini chiave. Monchi, direttore sportivo del club inglese, sta per lasciare con effetto immediato, chiudendo così un’esperienza durata poco più di due anni. Manca solo l'ufficialità della società. La decisione si lega in gran parte al deludente avvio stagionale della squadra di Unai Emery. La situazione del club di Birmingham non è mai stata così drammatica negli ultimi anni: dopo cinque giornate di campionato, l'Aston Villa che solo lo scorso anno aveva raggiunto la qualificazione in Champions League si ritrova in zona retrocessione , con un bilancio di sole due pareggi e tre sconfitte e giovedì affronterà il Bologna in Europa League.

Le frizioni tra Monchi ed Emery

Il rapporto tra il ds e l'allenatore Unai Emery non era più dei migliori. Emery non è soddisfatto del mercato e, in tutte le conferenze stampa di questo periodo, non ha mai perso occasione di ricordarlo. In questa sessione di mercato oltre ai 30 milioni spesi per Guessand, Monchi ha preso Harvey Elliot dal Liverpool e il tanto chiacchierato Jadon Sancho, che dal suo arrivo ha giocato solo 8 minuti.