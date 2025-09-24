Esplora tutte le offerte Sky
Liverpool, per Leoni rottura del legamento crociato anteriore sinistro

liverpool

Confermate le preoccupazioni post infortunio per Giovanni Leoni. Il difensore del Liverpool ha riportato infatti la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la sfida di Carabao Cup contro il Southampton in quella che è stata la sua gara d'esordio con la squadra di Slot. Per lui si prospetta un lungo stop

INFORTUNIO LEONI, LA RICOSTRUZIONE

Un esordio con il Liverpool da dimenticare per Giovanni Leoni, nonostante un'ottima prestazione per 78 minuti contro il Southampton in Carabao Cup. L'ex difensore del Parma infatti si è fermato dop un contrasto con un giocatore del Southampton nel tentativo di recuperare un pallone. Dalle smorfie del giocatore si è capito subito la gravità dell'infortunio che oggi è stata confermata anche dagli esami strumentali effettuati: la diagnosi è quella della rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Per lui ci sarà l'intervento chirurgico e una lunga assenza dai campi di gioco.

Liverpool, per Leoni rottura legamento crociato

