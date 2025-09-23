Ansia Leoni, si teme un infortunio serio

Leoni, infortunio all'esordio in Liverpool-Southampton: si teme un lungo stop. Le news
Si è chiusa con un brutto infortunio la prima partita di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Partito titolare contro il Southampton in EFL Cup e autore di un ottimo match (match vinto 2-1 dai Reds), il difensore è stato portato via in barella dopo un contrasto con un avversario. Si teme un serio infortunio al ginocchio, con il 18enne che svolgerà gli esami nelle prossime ore per stabilire l'entità
- Il difensore dei Reds, per la prima volta titolare nella sfida di EFL Cup contro il Southampton, è stato costretto a uscire in barella per infortunio. La sua partita si è chiusa dopo 81 minuti.
- L'ex Parma, come detto, era stato schierato dall'inizio da Arne Slot nella difesa a 4 e in coppia con Joe Gomez. L'italiano fino all'infortunio che lo ha costretto a uscire aveva disputato un'ottima partita
- Insieme a Leoni, in campo c'era anche Federico Chiesa, partito titolare così come il difensore 18enne e autore dell'assist dell'1-0 di Isak.
- All'78', purtroppo, arriva la brutta notizia: Leoni scatta insieme a un giocatore del Southampton verso la zona sinistra del campo per cercare di recuperare il pallone. Dopo il contrasto, rimane a terra con il compagno di squadra Bradley che corre subito verso di lui.
- Inevitabile l'intervento dello staff medico, che inizia a verificare le sue condizioni.
- Per i medici è necessario l'ingresso della barella, con Leoni che abbandona il campo tra gli applausi di Anfield. Al suo posto entra Kerkez.
- Si teme un serio problema al ginocchio. Nelle prossime ore gli esami stabiliranno l'entità dell'infortunio.