Ansia Leoni, si teme un infortunio serio

Leoni, infortunio all'esordio in Liverpool-Southampton: si teme un lungo stop. Le news

Si è chiusa con un brutto infortunio la prima partita di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Partito titolare contro il Southampton in EFL Cup e autore di un ottimo match (match vinto 2-1 dai Reds), il difensore è stato portato via in barella dopo un contrasto con un avversario. Si teme un serio infortunio al ginocchio, con il 18enne che svolgerà gli esami nelle prossime ore per stabilire l'entità 

