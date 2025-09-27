Premier League, risultati e highlights della 6^ giornata

Prima sconfitta in campionato per il Liverpool che perde in casa del Crystal Palace. Non basta il gol di Chiesa all'87' che aveva pareggiato, Nketiah al 97' regala la vittoria al Palace per 2-1. Cade in casa il Chelsea contro il Brighton in rimonta dopo che i Blues erano rimasti in 10 per l'espulsione di Chalobah (doppietta di Welbeck e De Cuyper per il 3-1 finale). 5 gol del City al Burnley. Alle 21 il Tottenham, domenica Newcastle-Arsenal
Premier League, 6^ giornata: i risultati di sabato 27 settembre
- BRENTFORD-MANCHESTER UNITED 3-1
8', 20' Thiago, 95' Jensen (B); 26' Sesko (M)
- CHELSEA-BRIGHTON 1-3
24' Fernandez (C); 77' Welbeck, 92' De Cuyper, 100' Welbeck (B)
- CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 2-1
9' Sarr, 97' Nketiah (C); 87' Chiesa (L)
- LEEDS-BOURNEMOUTH 2-2
26' Semenyo, 93' Kroupi (B); 37' Rodon, 54' Longstaff (L)
- MANCHESTER CITY-BURNLEY 5-1
12', 65' aut. Esteve, 61' Nunes, 90', 93' Haaland (M); 38' Anthony (B)
- NOTTINGHAM FOREST-SUNDERLAND alle 18.30 (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW)
- TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON alle 21.00 (Sky Sport Max e NOW)
Premier League, 6^ giornata: il programma di domenica 28 e lunedì 29 settembre
- ASTON VILLA-FULHAM domenica 28 settembre ore 15 (Sky Sport Calcio e NOW)
- NEWCASTLE-ARSENAL domenica 28 settembre ore 17.30 (Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW)
- EVERTON-WEST HAM lunedì 29 settembre ore 21 (Sky Sport Uno e NOW)