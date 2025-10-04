Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Premier League, risultati e highlights della 7^ giornata

Premier League

Il Tottenham vince 2-1 in casa del Leeds nella prima partita del sabato della 7^giornata di Premier. L'Arsenal e il Manchester United vincono 2-0 rispettivamente contro West Ham e Sunderland. In onda in questo momento il big match Chelsea-Liverpool su Sky Sport Uno. Di seguito i risultati e highlights di questa giornata di Premier League

LA CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE

Premier League, i risultati della 7^ giornata

  • CHELSEA-LIVERPOOL 1-0 (in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
    14' Caicedo (C)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS

  • BOURNEMOUTH-FULHAM 3-1 (giocata venerdì 5 ottobre)
    70' Sessegnon (F), 78' e 90'+6' Semenyo (B), 84' Kluivert (B)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS

Premier League, il programma di domenica 5 ottobre

 

Alle 15

  • NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
    (telecronaca Paolo Ciarravano)
  • ASTON VILLA-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 258 e NOW

           (telecronaca Nicolò Ramella)

  • EVERTON-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 259 e NOW

           (telecronaca Federico Zanon)

 

Alle 17.30 

  • BRENTFORD-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
    (telecronaca Massimo Marianella)

 

 

Premier League: Altre Notizie

L'Arsenal batte il West Ham, vince anche lo United

Premier League

Il Tottenham vince 2-1 in casa del Leeds nella prima partita del sabato della 7^giornata di...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 7^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la...

Leoni, intervento ok: "Tornerò presto"

liverpool

Dopo l'infortunio rimediato contro il Southampton, il difensore italiano del Liverpool è stato...

Premier: arriva la prima vittoria dell'Aston Villa

Premier League

Prima sconfitta in campionato per il Liverpool che perde in casa del Crystal Palace. Non basta il...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 6^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE