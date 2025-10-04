L'Arsenal batte il West Ham, vince anche lo United

Il Tottenham vince 2-1 in casa del Leeds nella prima partita del sabato della 7^giornata di Premier. L'Arsenal e il Manchester United vincono 2-0 rispettivamente contro West Ham e Sunderland. In onda in questo momento il big match Chelsea-Liverpool su Sky Sport Uno. Di seguito i risultati e highlights di questa giornata di Premier League
Premier League, i risultati della 7^ giornata
- LEEDS-TOTTENHAM 1-2
23' Tel (T), 34' Okafor (L), 57' Kudus (T)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER UNITED-SUNDERLAND 2-0
8' Mount (M), 31' Sesko (M)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- ARSENAL-WEST HAM 2-0
38' Rice (A), 67' Saka (A)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- CHELSEA-LIVERPOOL 1-0 (in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW)
14' Caicedo (C)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BOURNEMOUTH-FULHAM 3-1 (giocata venerdì 5 ottobre)
70' Sessegnon (F), 78' e 90'+6' Semenyo (B), 84' Kluivert (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
Premier League, il programma di domenica 5 ottobre
Alle 15
- NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
(telecronaca Paolo Ciarravano)
- ASTON VILLA-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
(telecronaca Nicolò Ramella)
- EVERTON-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
(telecronaca Federico Zanon)
Alle 17.30
- BRENTFORD-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
(telecronaca Massimo Marianella)