Maresca: "City, Liverpool e Arsenal le favorite"

In un'intervista a Sky Sport Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, racconta l’emozione del gol di Estêvão contro il Liverpool e le sfide che attendono la squadra nelle prossime settimane. Tra la gestione delle energie e l'adattamento dei nuovi arrivi, l'allenatore riflette sulla Premier League più competitiva degli ultimi anni: "City, Liverpool e Arsenal favorite ma siamo tutti lì"

Il pallone che varca la linea, lo sguardo alla bandierina. "Quando ho visto che non c’era fuorigioco è stata una reazione istintiva", racconta Maresca parlando del gol decisivo di Estêvão contro il Liverpool. "È stata la prima volta da quando sono qui che vinciamo nel recupero". Nell’intervista esclusiva a SkySport Maresca ha speso parole di ammirazione per il giovane brasiliano:

Sembra quasi che Estêvão si sia trasferito a Londra da mesi, non da poche settimane. Com’è possibile che un ragazzo così giovane non abbia risentito del passaggio dal Brasile alla Premier League?

"Sì, è un ragazzo giovanissimo, classe 2007, ha appena compito 18 anni. È arrivato con la sua famiglia, e noi abbiamo fatto di tutto per metterlo a suo agio. La società è stata brava, ma la verità è che il ragazzo è forte".

Chi ti ricorda Estêvão per le sue caratteristiche e per la sua giovane età?

"Mi ricorda tanto Cole Palmer, anche fisicamente. Ha la stessa maturità calcistica nonostante l’età".