Maresca: "City, Liverpool e Arsenal le favorite"

Chelsea, Maresca: "Premier? Manchester City, Liverpool e Arsenal le favorite"
In un'intervista a Sky Sport Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, racconta l’emozione del gol di Estêvão contro il Liverpool e le sfide che attendono la squadra nelle prossime settimane. Tra la gestione delle energie e l'adattamento dei nuovi arrivi, l'allenatore riflette sulla Premier League più competitiva degli ultimi anni: "City, Liverpool e Arsenal favorite ma siamo tutti lì"
Il pallone che varca la linea, lo sguardo alla bandierina. "Quando ho visto che non c’era fuorigioco è stata una reazione istintiva", racconta Maresca parlando del gol decisivo di Estêvão contro il Liverpool. "È stata la prima volta da quando sono qui che vinciamo nel recupero". Nell’intervista esclusiva a SkySport Maresca ha speso parole di ammirazione per il giovane brasiliano:
Sembra quasi che Estêvão si sia trasferito a Londra da mesi, non da poche settimane. Com’è possibile che un ragazzo così giovane non abbia risentito del passaggio dal Brasile alla Premier League?
"Sì, è un ragazzo giovanissimo, classe 2007, ha appena compito 18 anni. È arrivato con la sua famiglia, e noi abbiamo fatto di tutto per metterlo a suo agio. La società è stata brava, ma la verità è che il ragazzo è forte".
Chi ti ricorda Estêvão per le sue caratteristiche e per la sua giovane età?
"Mi ricorda tanto Cole Palmer, anche fisicamente. Ha la stessa maturità calcistica nonostante l’età".
Il Nottingham Forest di Ange Postecoglou sta facendo particolarmente fatica da quando è arrivato. In che cosa potrebbe essere pericoloso il Forest?
"In Premier non esistono partite semplici. E poi fuori casa, in uno stadio caldo, dopo la sosta per le nazionali… sono sempre gare strane. Bisogna stare attenti".
Ora c’è il Forest, l’Ajax e il Sunderland, Coppa di Lega contro il Wolverhampton, Tottenham, Qarabag e ancora Wolverhampton: sette partite in 22 giorni. Come fa Enzo Maresca a gestire i ragazzi che tornano dopo la sosta nazionali?
"Dopo la sosta devi rimettere subito i ragazzi nel mood giusto. Non puoi far giocare sempre gli stessi, altrimenti si fondono. È un’annata lunga: devi trovare equilibrio, anche a costo di perdere un po’ di qualità in alcune partite".
La Premier League ha avuto un inizio pazzesco. Le prime nove sono tutte in 5 punti, per cui tutto è ancora aperto. In queste prime sette partite secondo te si è già visto chi potrà lottare il titolo?
"Le prime nove squadre in 5 punti, è incredibile. Arsenal, City e Liverpool partono in vantaggio, ma è ancora presto. Ci sono tantissime gare da giocare".