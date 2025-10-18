Premier: doppietta di Haaland e il City è secondo

Esplora tutte le offerte Sky
Premier League, risultati e highlights della 8^ giornata

Premier League
©Getty

Il City vince 2-0 contro l'Everton grazie a una doppietta di Erling Haaland e aggancia momentaneamente l'Arsenal in testa alla classifica. Doppietta anche per Welbeck nella vittoria del Brighton 2-1 contro il Newcastle. Vince 2-0 il Sunderland contro il Wolverhampton, che resta ultimo 

Premier League, i risultati della 8^ giornata

  • NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA 0-3
    49' Acheampong (C), 52' Pedro Neto (C), 84' James (C)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • SUNDERLAND-WOLVERHAMPTON 2-0
    16' Mukiele (S), aut. 92' Krejci (W)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BRIGHTON-NEWCASTLE 2-1
    41' Welbeck (B), 74' Woltemade (N), 84' Welbeck (B)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BURNLEY-LEEDS 2-0
    18' Ugochukwu (B), 68' Tchaouna (B)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS

  • CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 3-3
    7' Kroupi (B), 38' Kroupi (B), 64' Mateta (C), 69' Mateta (C), 89' Christie (B), 97' Mateta (C)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • MANCHESTER CITY-EVERTON 2-0
    58' Haaland (C), 63' Haaland (C)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS

  • FULHAM-ARSENAL 0-1
    58' Trossard (A)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS

Premier League, il programma di domenica 19 ottobre

Alle 15

  • TOTTENHAM-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Alle 17.30 

  • LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno

Lunedì 20 ottobre

Alle 21.00

  • WEST-HAM-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 4K

 

CALCIO: SCELTI PER TE