Premier: doppietta di Haaland e il City è secondo

Il City vince 2-0 contro l'Everton grazie a una doppietta di Erling Haaland e aggancia momentaneamente l'Arsenal in testa alla classifica. Doppietta anche per Welbeck nella vittoria del Brighton 2-1 contro il Newcastle. Vince 2-0 il Sunderland contro il Wolverhampton, che resta ultimo
Premier League, i risultati della 8^ giornata
- NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA 0-3
49' Acheampong (C), 52' Pedro Neto (C), 84' James (C)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- SUNDERLAND-WOLVERHAMPTON 2-0
16' Mukiele (S), aut. 92' Krejci (W)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BRIGHTON-NEWCASTLE 2-1
41' Welbeck (B), 74' Woltemade (N), 84' Welbeck (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BURNLEY-LEEDS 2-0
18' Ugochukwu (B), 68' Tchaouna (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 3-3
7' Kroupi (B), 38' Kroupi (B), 64' Mateta (C), 69' Mateta (C), 89' Christie (B), 97' Mateta (C)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER CITY-EVERTON 2-0
58' Haaland (C), 63' Haaland (C)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- FULHAM-ARSENAL 0-1
58' Trossard (A)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
Premier League, il programma di domenica 19 ottobre
Alle 15
- TOTTENHAM-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
Alle 17.30
- LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno
Lunedì 20 ottobre
Alle 21.00
- WEST-HAM-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 4K