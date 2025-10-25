Il Sunderland sorprende il Chelsea e sogna

Sogna il neo promosso Sunderland che con un contropiede micidiale concluso da Talbi vince a Stamford Bridge contro il Chelsea di Maresca e vola nelle prime posizioni della Premier dopo 9 giornate. Successo allo scadere anche per il Newcastle di Tonali contro il Fulham. Il Leeds ha vinto l'anticipo sul West Ham. Fra poco in campo il Manchester United in serata il Liverpool in casa del Brentford. Domani l'Arsenal capolista ospiterà il Crystal Palace
Premier League, i risultati della 9^ giornata
- LEEDS-WEST HAM 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' Fernandes (W)
(TABELLINO) -(HIGHLIGHTS)
- CHELSEA-SUNDERLAND 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 92' Talbi (S)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- NEWCASTLE-FULHAM 2-1
18' Murphy (N), 56' Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER-UNITED-BRIGHTON
ore 18.30
(TABELLINO)
- BRENTFORD-LIVERPOOL
ore 21
(TABELLINO)
Le partite di domenica 26 ottobre
- BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST
ore 15
- ARSENAL-CRYSTAL PALACE
ore 15
- ASTON VILLA-MANCHESTER CITY
ore 15
- WOLVERAMPTHON-BURNLEY
ore 15
- EVERTON-TOTTENHAM
ore 17.30