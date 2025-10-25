Il Sunderland sorprende il Chelsea e sogna

Offerte Sky
Premier League, risultati e highlights della 9^ giornata

Premier League

Sogna il neo promosso Sunderland che con un contropiede micidiale concluso da Talbi vince a Stamford Bridge contro il Chelsea di Maresca e vola nelle prime posizioni della Premier dopo 9 giornate. Successo allo scadere anche per il Newcastle di Tonali contro il Fulham. Il Leeds ha vinto l'anticipo sul West Ham. Fra poco in campo il Manchester United in serata il Liverpool in casa del Brentford. Domani l'Arsenal capolista ospiterà il Crystal Palace

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

Premier League, i risultati della 9^ giornata

Le partite di domenica 26 ottobre

 

  • BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST
    ore 15
  • ARSENAL-CRYSTAL PALACE
    ore 15
  • ASTON VILLA-MANCHESTER CITY
    ore 15
  • WOLVERAMPTHON-BURNLEY
    ore 15
  • EVERTON-TOTTENHAM
    ore 17.30

