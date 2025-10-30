Il centravanti secondo Di Canio: la nuova puntata

Da Ekitiké a Woltemade, da Gyökeres a Sesko, i nuovi attaccanti della Premier League stanno cambiando gli scenari tattici con le loro doti da calciatori moderni. A partire da venerdì 31 ottobre andrà in onda, su Sky e in streaming su NOW - e disponbile su Sky Sport Insider - la prima puntata stagionale del Di Canio Premier Special, 'Centravanti - Evoluzione di una specie' SKY SPORT INSIDER

Le cronache estive del calciomercato inglese ne sono state piene: un attaccante dopo l’altro, un centravanti dopo l’altro. Nuovi per la scena della Premier League, ma anche già noti, come Alexander Isak, con la prolungata e spesso sgradevole vicenda del suo rifiuto di allenarsi con il Newcastle United e la pretesa di essere ceduto al Liverpool, come poi è avvenuto. Chi fa gol è sempre ambito e, nella prima puntata della nuova serie del Di Canio Premier Special, 'Centravanti - Evoluzione di una specie', Paolo Di Canio lo ricorda con l’aneddoto di quella punta degli anni Cinquanta che, come omaggio alla serie televisiva in cui compariva un cowboy paladino della giustizia, si era fatta fare un biglietto da visita in cui annunciava la propria disponibilità al trasferimento, portando con sé il bagaglio più prezioso: i gol.

Le varie tipologie di centravanti L’Evoluzione della specie è tale proprio perché dal Dna che produce reti a ripetizione sa creare nuove forme: se il centravanti classico, di un tempo, faceva di statura e stazza una specializzazione, quelli di oggi le utilizzano come semplice strumento per incrementare e valorizzare le proprie doti tecniche rendendole uniche. È il caso di Nick Woltemade, già idolo dei tifosi del Newcastle per la regolarità con cui è andato in rete nelle prime settimane: un giocatore anomalo, alto 1.98, ma non robusto, anzi abbastanza magro, e bravo con i piedi, tanto da sapersi muovere anche come seconda punta, rientrando verso il centro del campo e aprendo spazi per le ali e i centrocampisti offensivi, che possono così inserirsi. Il colpo di testa non è la sua specialità, nonostante i centimetri, anche se la statura gli è servita per mettere a segno il primo gol inglese, contro il Wolverhampton. Eppure, Woltemade, seppur fisicamente simile a Hugo Ekitiké, arrivato al Liverpool dall’Eintracht Francoforte, differisce da lui nelle caratteristiche di gioco. Il francese infatti parte anche largo, palla al piede, dialoga e si ripropone per il triangolo e sa concludere anche da fuori area, dando così alla squadra di Arne Slot una dimensione differente. Ognuno dei nuovi centravanti delle grandi squadre è diverso, ma tutti sanno dare qualcosa di inedito e positivo, ed è questo il cuore della puntata: nemmeno più il Manchester City, ormai da tre stagioni, gioca con un falso nove, anzi la squadra di Pep Guardiola è stata la prima a cambiare tendenza, sorprendendo tutti con l’acquisto di Erling Haaland. E dire che avrebbe dovuto arrivare Harry Kane, che a sua volta non è il centravanti statuario e potente di un tempo, ma sa anche giocare come ‘10’ e fornire passaggi smarcanti a ripetizione.

Una nuova dimensione tattica Insomma, statura e stazza come elementi complementari al servizio delle doti tecniche, per dare alla Premier League una nuova dimensione tattica: sta aumentando il numero di lanci lunghi, sui quali i centimetri aiutano, ma al tempo stesso ai nuovi attaccanti si chiede sempre più di saper giocare palla a terra, di accelerare, suggerire e chiudere triangoli ed essere pronti - a proposito di lanci lunghi - sia a contrastare i difensori per toccare la palla sia a reagire sul rimbalzo per ispirare immediate soluzioni offensive, magari a difesa fuori posizione. È vero anche che il calcio inglese in passato non sempre è stato dominato dai centravanti vecchio stile, grandi, grossi e poco tecnici: il miglior realizzatore della storia della massima serie, Jimmy Greaves, era 1.73 e rapido, determinato e opportunista, e nemmeno Gary Lineker e Michael Owen erano giganti, ma la combinazione attuale di fisico e doti tecniche non si era mai vista, e il Di Canio Premier Special che apre la stagione 2025-26 diventa così, oltre che un racconto, un prisma attraverso il quale vedere questa nuova realtà.