Il calciomercato estivo ha regalato alla Premier nuovi attaccanti, ma come si è evoluto il ruolo? Non sempre in Inghilterra la punta classica, di peso, è stata dominante. Ora qualcosa è cambiato: lo spiega Paolo Di Canio nella prima puntata stagionale di ‘Di Canio Premier Special’, la produzione originale Sky Sport disponibile anche On Demand e in esclusiva su Sky Sport Insider
