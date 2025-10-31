Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
lo speciale

'Di Canio Premier Special' - Centravanti: l'evoluzione di una specie

Roberto Gotta

Il calciomercato estivo ha regalato alla Premier nuovi attaccanti, ma come si è evoluto il ruolo? Non sempre in Inghilterra la punta classica, di peso, è stata dominante. Ora qualcosa è cambiato: lo spiega Paolo Di Canio nella prima puntata stagionale di ‘Di Canio Premier Special’, la produzione originale Sky Sport disponibile anche On Demand e in esclusiva su Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ