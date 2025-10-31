Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 10^ giornata di Premier League e l'11^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la nona giornata di campionato. Sabato, occhi puntati sul big match tra Tottenham e Chelsea in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

In arrivo un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW: da oggi, venerdì 31 ottobre, a lunedì 3 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

Oggi, alle 22.30 su Sky Sport Calcio e disponibile on demand, da non perdere l’appuntamento speciale con il primo episodio stagionale di Di Canio Premier Special: Centravanti – Evoluzione di una specie, dedicato ai nuovi attaccanti della Premier League che stanno cambiando gli scenari tattici con le loro doti di calciatori moderni. Da Ekitiké a Woltemade, da Gyökeres a Sesko: in questa puntata, Paolo Di Canio racconta le caratteristiche dei protagonisti di una nuova era del gioco delle punte centrali, dove fisico, statura e stazza contano, ma non dettano lo stile di gioco, sempre più volto all’abilità con i piedi, alla disponibilità in campo e alla creatività. Woltemade, ad esempio, nonostante i 198 centimetri di altezza non ha nel colpo di testa la sua carta vincente; Ekitiké può giocare anche più esterno per la sua capacità di correre palla al piede, di dialogare con i compagni di squadra e di proporsi per un tiro dal limite dell’aria. È passata l’era dei falsi nove, che in Inghilterra non ha mai avuto pieno sviluppo. I nuovi nove, intesi come ruolo e non come numero di maglia, corrispondono ai desideri degli allenatori, che in questo modo possono approfittare della loro stazza in alcune circostanze e della qualità tecnica in altre, aumentando il potenziale degli attacchi. Del resto, la storia del calcio inglese smentisce la percezione che i centravanti di successo fossero sempre monotematici nel fisico e nelle caratteristiche: Jimmy Greaves, il miglior realizzatore nella storia della massima serie inglese, era alto 173 centimetri e contava su opportunismo, rapidità, lucidità. Anche in Italia i cannonieri cari alla gente sono stati Gigi Riva e Paolo Rossi, dotati di fisici normali. Il viaggio di Paolo Di Canio, dunque, tocca varie tappe e varie stazioni, illuminando sullo sviluppo tattico di una Premier League che apre la strada su tutti i fronti.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 10^ giornata di Premier League. Si parte domani alle 16 con Burnley-Arsenal (Sky Sport Calcio), Nottingham Forest-Manchester United (Sky Sport Max) e Brighton-Leeds (Sky Sport 259). Alle 18.30 appuntamento con Tottenham-Chelsea (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K), mentre alle 21 sarà la volta di Liverpool-Aston Villa (Sky Sport Arena). Domenica saranno due i match: alle 15 West Ham-Newcastle (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K) e alle 17.30 Manchester City-Bournemouth (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese il match tra Sunderland ed Everton (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il nono turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Calcio, apre la giornata il match Augsburg-Borussia Dortmund. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Lipsia-Stoccarda (Sky Sport 258) e alle 18.30 il big match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen (Sky Sport Max). Domenica altre due partite: alle 15.30 Colonia-Amburgo (Sky Sport Max), mentre alle 17.30 in scena Wolfsburg-Hoffenheim (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con l’11^ giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 PSG-Nizza (Sky Sport 253) e alle 21.05 il big match Auxerre-Marsiglia (Sky Sport Mix). Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Calcio, la partita Brest-Lione.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).