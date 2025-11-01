Offerte Sky
Premier League, risultati e highlights della 10^ giornata

Premier League

Nella 10^ giornata l'Arsenal batte il Burnley e allunga in testa alla classifica. Il Nottingham Forest ferma il Manchester United sul 2-2 con il primo gol inglese di Nicolò Savona. Vincono Crystal Palace, Brighton e Fulham. Alle 18 occhi puntati su Tottenham-Chelsea, alle 21 lo scontro diretto tra Liverpool e Aston Villa. Domenica il City ospita il Bournemouth, il West Ham affronta il Newcastle; lunedì sera Sunderland-Everton

CLASSIFICA - IL PRIMO GOL IN PREMIER DI SAVONA

Premier League, 10^ giornata: i risultati di oggi 1° novembre

  • CRYSTAL PALACE-BRENTFORD 2-0
    30' Mateta, 51' aut. Collins
    (TABELLINO
  • NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED 2-2
    34' Casemiro (M), 48' Gibbs-White (N), 50' Savona (N), 81' Diallo (M)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BURNLEY-ARSENAL 0-2
    14' Gyokeres, 35' Rice
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BRIGHTON-LEEDS 3-0
    11' Welbeck, 64' e 70' Gomez 
    (TABELLINO) -(HIGHLIGHTS)
  • FULHAM-WOLVERHAMPTON 3-0
    9' Sessegnon, 62' Wilson, 75' aut. Mosquera 
    (TABELLINO
  • TOTTENHAM-CHELSEA (ore 18.30, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW)
    (TABELLINO)
  • LIVERPOOL-ASTON VILLA (ore 21, Sky Sport Arena e NOW)

Le partite di domenica 2 novembre

  • WEST HAM-NEWCASTLE, ore 15 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW)
  • MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH, ore 15 su Sky Sport Arena e NOW

La partita di lunedì 3 novembre

  • SUNDERLAND-EVERTON, ore 21 su Sky Sport Arena e NOW

L'Arsenal vince e allunga. Savona frena lo United

CALCIO: SCELTI PER TE