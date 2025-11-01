Nella 10^ giornata l'Arsenal batte il Burnley e allunga in testa alla classifica. Il Nottingham Forest ferma il Manchester United sul 2-2 con il primo gol inglese di Nicolò Savona. Vincono Crystal Palace, Brighton e Fulham. Alle 18 occhi puntati su Tottenham-Chelsea, alle 21 lo scontro diretto tra Liverpool e Aston Villa. Domenica il City ospita il Bournemouth, il West Ham affronta il Newcastle; lunedì sera Sunderland-Everton
Premier League, 10^ giornata: i risultati di oggi 1° novembre
- CRYSTAL PALACE-BRENTFORD 2-0
30' Mateta, 51' aut. Collins
(TABELLINO)
- NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED 2-2
34' Casemiro (M), 48' Gibbs-White (N), 50' Savona (N), 81' Diallo (M)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BURNLEY-ARSENAL 0-2
14' Gyokeres, 35' Rice
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BRIGHTON-LEEDS 3-0
11' Welbeck, 64' e 70' Gomez
(TABELLINO) -(HIGHLIGHTS)
- FULHAM-WOLVERHAMPTON 3-0
9' Sessegnon, 62' Wilson, 75' aut. Mosquera
(TABELLINO)
- TOTTENHAM-CHELSEA (ore 18.30, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW)
(TABELLINO)
- LIVERPOOL-ASTON VILLA (ore 21, Sky Sport Arena e NOW)
Le partite di domenica 2 novembre
- WEST HAM-NEWCASTLE, ore 15 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW)
- MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH, ore 15 su Sky Sport Arena e NOW