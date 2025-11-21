Il Chelsea perde ancora per un po' di tempo Cole Palmer: il 23enne inglese si è procurato un altro infortunio e resterà tra gli indisponibili per le prossime partite. Ad annunciarlo è stato Enzo Maresca nella conferenza stampa di presentazione alla 12^ giornata di Premier, in programma a Turf Moor: "Ha un dito del piede fratturato dopo un incidente domestico - ha raccontato l'allenatore italiano -. Gli sta causando un po' di dolore e non sarà disponibile per il Burnley e di sicuro neanche contro Barcellona o Arsenal. Si è fratturato sbattendo l'alluce in casa... Era quasi guarito dall'infortunio all'inguine, ma ora ha questo piccolo problema. Non è niente di grave, ma ha bisogno di un po' più di tempo per riprendersi".