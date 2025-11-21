Chelsea, infortunio per Cole Palmer: frattura all'alluce dopo incidente domesticochelsea
Il giocatore inglese (tormentato da inizio stagione dai fastidi all'inguine) sembrava pronto al rientro ma si è procurato un altro infortunio, fratturandosi l'alluce in casa. Salterà la prossima giornata contro il Burnley e anche le sfide contro Barcellona e Arsenal
Il Chelsea perde ancora per un po' di tempo Cole Palmer: il 23enne inglese si è procurato un altro infortunio e resterà tra gli indisponibili per le prossime partite. Ad annunciarlo è stato Enzo Maresca nella conferenza stampa di presentazione alla 12^ giornata di Premier, in programma a Turf Moor: "Ha un dito del piede fratturato dopo un incidente domestico - ha raccontato l'allenatore italiano -. Gli sta causando un po' di dolore e non sarà disponibile per il Burnley e di sicuro neanche contro Barcellona o Arsenal. Si è fratturato sbattendo l'alluce in casa... Era quasi guarito dall'infortunio all'inguine, ma ora ha questo piccolo problema. Non è niente di grave, ma ha bisogno di un po' più di tempo per riprendersi".
I numeri e gli infortuni di Palmer
L'infortunio all'inguine ha, infatti, tormentato il talento dei Blues in questa prima parte di stagione. Problemi che sono venuti fuori fin dall'inizio, con Palmer costretto a fermarsi e saltare già la seconda giornata dopo aver giocato per tutti i 90 minuti nella gara inaugurale contro il Crystal Palace, finita 0-0. Dopo due partite out, il classe 2002 è tornato per disputare altri 55 minuti tra Brentford e Manchester United e una partita intera - nel mezzo - in Champions contro il Bayern per un bilancio complessivo di 235 minuti in campo tra campionato ed Europa. Due reti segnate in queste tre gare e poi ecco la ricaduta che lo ha reso indisponibile fino ad oggi. Sembrava pronto al rientro ma l'assenza per il Chelsea, come visto, è destinata a proseguire.