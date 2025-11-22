Offerte Black Friday
Premier League, risultati e highlights della 12^ giornata: Liverpool ko con il Forest

La 12^ di Premier s'è aperta col successo del Chelsea con il Burnley. Nelle altre partite del sabato pomeriggio, il Liverpool crolla 0-3 ad Anfield col Forest (in gol anche Savona). Il Palace batte in trasferta il Wolverhampton, successo in rimonta del Brighton in casa col Brentford, vittoria del Fulham sul Sunderland. Pari tra Bournemouth e West Ham. Alle 18.30 su Sky Sport Calcio il City di Donnarumma sfida il Newcastle di Tonali. Domani il derby Arsenal-Tottenham. Qui gol, risultati e highlights

Premier League, 12^ giornata: i risultati di oggi

  • BURNLEY-CHELSEA 0-2
    37' Pedro Neto, 88' Fernandez
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BOURNEMOUTH-WEST HAM 2-2
    11' e 35' Wilson (W), 69' Tavernier (B), 81' Unai (B)
    (TABELLINO)
  • BRIGHTON-BRENTFORD 2-1
    29' rig. Igor Thiago (Bre), 71' Welbeck (Bri), 84' Hinshelwood (Bri)
    (TABELLINO)
  • FULHAM-SUNDERLAND 1-0
    84' Jimenez
    (TABELLINO)
  • LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 0-3
    33' Murillo, 46' Savona, 78' Gibbs-White
    (TABELLINO)
  • WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE 0-2
    63' Munoz, 69' Pino
    (TABELLINO)
  • NEWCASTLE-MANCHESTER CITY
    ore 18.30 LIVE su Sky Sport Calcio

Le partite di domenica e lunedì

Domenica 23 novembre

  • LEEDS- ASTON VILLA
    ore 15 LIVE su Sky Sport Uno
  • ARSENAL-TOTTENHAM
    ore 17.30 LIVE su Sky Sport Uno
     

Lunedì 24 novembre

  • MANCHESTER UNITED-EVERTON
    ore 21 LIVE su Sky Sport Uno
Premier League, la classifica 2025/2026

La giornata di Premier numero 12 si è aperta con il Chelsea impegnato a Burnley: il successo degli uomini di Maresca porta i Blues a quota 23 punti, a -3 dall'Arsenal prima in classifica e impegnata domani nel derby con il Tottenham. In attesa di tutte le altre partite in programma in questo turno di campionato inglese, ecco la classifica aggiornata di Premier League GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER

Premier League: Altre Notizie

Palmer si fa male in casa: frattura all'alluce

chelsea

Il giocatore inglese (tormentato da inizio stagione dai fastidi all'inguine) sembrava pronto al...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma l'11^ giornata di Premier League e la 12^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa,...

Destiny Udogie minacciato con una pistola a Londra

tottenham

Secondo quanto riporta la BBC, Destiny Udogie è stato minacciato con una pistola da un...

Tripletta tra 93' e 98', la serata show di Linney

fa cup

Il suo piccolo Carlisle United gioca in quella che in Italia sarebbe l'Eccellenza e si è regalato...

L'Arsenal vince e allunga. Ok Liverpool e Chelsea

Premier League

Nella 10^ giornata l'Arsenal batte il Burnley e allunga in testa alla classifica. Vittorie...
