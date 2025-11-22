Premier League, risultati e highlights della 12^ giornata: Liverpool ko con il ForestPremier League
La 12^ di Premier s'è aperta col successo del Chelsea con il Burnley. Nelle altre partite del sabato pomeriggio, il Liverpool crolla 0-3 ad Anfield col Forest (in gol anche Savona). Il Palace batte in trasferta il Wolverhampton, successo in rimonta del Brighton in casa col Brentford, vittoria del Fulham sul Sunderland. Pari tra Bournemouth e West Ham. Alle 18.30 su Sky Sport Calcio il City di Donnarumma sfida il Newcastle di Tonali. Domani il derby Arsenal-Tottenham. Qui gol, risultati e highlights
Premier League, 12^ giornata: i risultati di oggi
- BURNLEY-CHELSEA 0-2
37' Pedro Neto, 88' Fernandez
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BOURNEMOUTH-WEST HAM 2-2
11' e 35' Wilson (W), 69' Tavernier (B), 81' Unai (B)
(TABELLINO)
- BRIGHTON-BRENTFORD 2-1
29' rig. Igor Thiago (Bre), 71' Welbeck (Bri), 84' Hinshelwood (Bri)
(TABELLINO)
- FULHAM-SUNDERLAND 1-0
84' Jimenez
(TABELLINO)
- LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 0-3
33' Murillo, 46' Savona, 78' Gibbs-White
(TABELLINO)
- WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE 0-2
63' Munoz, 69' Pino
(TABELLINO)
- NEWCASTLE-MANCHESTER CITY
ore 18.30
Le partite di domenica e lunedì
Domenica 23 novembre
- LEEDS- ASTON VILLA
ore 15
- ARSENAL-TOTTENHAM
ore 17.30
Lunedì 24 novembre
- MANCHESTER UNITED-EVERTON
ore 21
Premier League, la classifica 2025/2026
La giornata di Premier numero 12 si è aperta con il Chelsea impegnato a Burnley: il successo degli uomini di Maresca porta i Blues a quota 23 punti, a -3 dall'Arsenal prima in classifica e impegnata domani nel derby con il Tottenham. In attesa di tutte le altre partite in programma in questo turno di campionato inglese, ecco la classifica aggiornata di Premier League GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER