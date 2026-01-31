Offerte Sky
Premier League, i risultati della 24^ giornata: Arsenal, poker a Leeds

Premier League

La 24^ giornata di Premier si è aperta con la larga vittoria a Leeds dell'Arsenal, che ricomincia la corsa verso il titolo dopo il ko con lo United. Vince il Bournemouth con i Wolves, pari tra Brighton ed Everton. Alle 18.30 su Sky Sport Uno il derby Chelsea-West Ham, alle 21 su Sky Sport Arena c'è Liverpool-Newcastle. Tra domenica e lunedì tutte le altre partite, con il big match Tottenham-City domani alle 17.30: tutto in diretta su Sky Sport. Qui risultati, gol e highlights

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Premier League, 24 ^ giornata: i risultati di sabato

  • LEEDS-ARSENAL 0-4
    27' Zubimendi, 38' aut. Darlow, 69' Gyokeres, 86' Gabriel Jesus
    (TABELLINO)
  • BRIGHTON-EVERTON 1-1
    73' Gross (B), 90+7' Beto (E)
    (TABELLINO)
  • WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH 0-2
    33' Kroupi, 90+1' Scott
    (TABELLINO)
  • CHELSEA-WEST HAM alle 18.30 LIVE su Sky Sport Uno
    (FORMAZIONI)
  • LIVERPOOL-NEWCASTLE alle 21 LIVE su Sky Sport Arena

Premier League, le partite di domenica e lunedì

  • ASTON VILLA-BRENTFORD domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Arena
  • MANCHESTER UNITED-FULHAM domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Uno
  • NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE domenica ore 15 LIVE su Sky Sport 257
  • TOTTENHAM-MANCHESTER CITY domenica ore 17.30 LIVE su Sky Sport Calcio
  • SUNDERLAND-BURNLEY lunedì ore 21 LIVE su Sky Sport Arena
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/22
classifica

La classifica di Premier dopo la 23^ giornata

Vittoria del Manchester United che batte l'Arsenal per 3-2: i Gunners, alla terza sconfitta stagionale, restano a +4 sul secondo posto occupato dal City, che aveva vinto 2-0 con il Wolverhampton, e dall'Aston Villa, che ha battuto il Newcastle per 2-0. Bene il Chelsea che vince per 3-1 il Crystal Palace. Nella giornata di sabato pari per il Tottenham sul campo del Burnley, mentre altro ko del Liverpool. Il Leeds pareggia il posticipo per 1-1 contro l'Everton. La classifica aggiornata PREMIER LEAGUE, GLI HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

