La 24^ giornata di Premier si è aperta con la larga vittoria a Leeds dell'Arsenal, che ricomincia la corsa verso il titolo dopo il ko con lo United. Vince il Bournemouth con i Wolves, pari tra Brighton ed Everton. Alle 18.30 su Sky Sport Uno il derby Chelsea-West Ham, alle 21 su Sky Sport Arena c'è Liverpool-Newcastle. Tra domenica e lunedì tutte le altre partite, con il big match Tottenham-City domani alle 17.30: tutto in diretta su Sky Sport. Qui risultati, gol e highlights
Premier League, 24 ^ giornata: i risultati di sabato
- LEEDS-ARSENAL 0-4
27' Zubimendi, 38' aut. Darlow, 69' Gyokeres, 86' Gabriel Jesus
(TABELLINO)
- BRIGHTON-EVERTON 1-1
73' Gross (B), 90+7' Beto (E)
(TABELLINO)
- WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH 0-2
33' Kroupi, 90+1' Scott
(TABELLINO)
- CHELSEA-WEST HAM alle 18.30 LIVE su Sky Sport Uno
(FORMAZIONI)
- LIVERPOOL-NEWCASTLE alle 21 LIVE su Sky Sport Arena
Premier League, le partite di domenica e lunedì
- ASTON VILLA-BRENTFORD domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Arena
- MANCHESTER UNITED-FULHAM domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Uno
- NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE domenica ore 15 LIVE su Sky Sport 257
- TOTTENHAM-MANCHESTER CITY domenica ore 17.30 LIVE su Sky Sport Calcio
- SUNDERLAND-BURNLEY lunedì ore 21 LIVE su Sky Sport Arena
La classifica di Premier dopo la 23^ giornata
Vittoria del Manchester United che batte l'Arsenal per 3-2: i Gunners, alla terza sconfitta stagionale, restano a +4 sul secondo posto occupato dal City, che aveva vinto 2-0 con il Wolverhampton, e dall'Aston Villa, che ha battuto il Newcastle per 2-0. Bene il Chelsea che vince per 3-1 il Crystal Palace. Nella giornata di sabato pari per il Tottenham sul campo del Burnley, mentre altro ko del Liverpool. Il Leeds pareggia il posticipo per 1-1 contro l'Everton. La classifica aggiornata