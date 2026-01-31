La 24^ giornata di Premier si è aperta con la larga vittoria a Leeds dell'Arsenal, che ricomincia la corsa verso il titolo dopo il ko con lo United. Vince il Bournemouth con i Wolves, pari tra Brighton ed Everton. Alle 18.30 su Sky Sport Uno il derby Chelsea-West Ham, alle 21 su Sky Sport Arena c'è Liverpool-Newcastle. Tra domenica e lunedì tutte le altre partite, con il big match Tottenham-City domani alle 17.30: tutto in diretta su Sky Sport. Qui risultati, gol e highlights

LA CLASSIFICA AGGIORNATA