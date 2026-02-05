Carabao Cup, il City raggiunge l'Arsenal in finale dopo il 3-1 in semifinale al NewcastleCoppa di lega
Il Manchester City conquista il secondo pass per la finale di Carabao Cup, dopo il successo nella semifinale di ritorno con il Newcastle di ieri, mercoledì 4 febbraio. Si decide tutto nei primi 32 minuti, con la doppietta di Marmoush e il gol di Reijnders: inutile la rete del 3-1 per il Newcastle
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 3-1
7', 29' Marmoush (M), 32' Reijnders (M), 62' Elanga (N)
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Aké (46'' Alleyne), O'Reilly (71' Rodri); Nico Gonzalez (83' Lewis); Semenyo (71' Haaland), Foden (72' Cherki), Reijnders, Ait-Nouri; Marmoush. All. Guardiola
NEWCASTLE (3-4-1-2): Ramsdale; Thiaw, Botman, Burn; Trippier (76' Osula), Ramsey, Tonali, Hall (46' Murphy); Willock (46' Elanga); Woltemade (46' Wissa), Gordon (44' Barnes). All. Howe
Come in Premier League, anche in Carabao Cup la vittoria finale sarà una questione tra Mikel Arteta e Pep Guardiola. Dopo il passaggio del turno da parte dell'Arsenal martedì 3 febbraio, nella serata di mercoledì il Manchester City ha avuto vita facile contro il Newcastle, con cui partiva dal 2-0 della gara di andata del St. James' Park, giocata il 13 gennaio. Ai Citizen è bastata la prima mezz'ora di gioco per mettere al sicuro la qualificazione, grazie ad un super Marmoush, autore di una doppietta, e al gol di Reijnders, il più lesto ad avventarsi su un pallone vagante in area di rigore. Il Newcastle ha sprecato due grandi chance con Willock e Gordon per riaprire la partita nel primo tempo, ma gli uomini di Howe sono stati fermati da un super Trafford, che ha concesso un turno di riposo a Donnarumma: 90 minuti in campo, invece, per Sandro Tonali. Nella ripresa, il subentrato Elanga ha messo la sua firma sul match con il gol del 3-1, inutile ai fini del risultato complessivo della semifinale. Il Manchester City raggiunge, così, la decima finale della Coppa di Lega della sua storia.