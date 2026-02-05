Offerte Sky
Carabao Cup, il City raggiunge l'Arsenal in finale dopo il 3-1 in semifinale al Newcastle

Il Manchester City conquista il secondo pass per la finale di Carabao Cup, dopo il successo nella semifinale di ritorno con il Newcastle di ieri, mercoledì 4 febbraio. Si decide tutto nei primi 32 minuti, con la doppietta di Marmoush e il gol di Reijnders: inutile la rete del 3-1 per il Newcastle

CARABAO CUP, L'ARSENAL È LA PRIMA FINALISTA

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 3-1
7', 29' Marmoush (M), 32' Reijnders (M), 62' Elanga (N)

 

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Aké (46'' Alleyne), O'Reilly (71' Rodri); Nico Gonzalez (83' Lewis); Semenyo (71' Haaland), Foden (72' Cherki), Reijnders, Ait-Nouri; Marmoush. All. Guardiola

 

 

NEWCASTLE (3-4-1-2): Ramsdale; Thiaw, Botman, Burn; Trippier (76' Osula), Ramsey, Tonali, Hall (46' Murphy); Willock (46' Elanga); Woltemade (46' Wissa), Gordon (44' Barnes). All. Howe

Come in Premier League, anche in Carabao Cup la vittoria finale sarà una questione tra Mikel Arteta e Pep Guardiola. Dopo il passaggio del turno da parte dell'Arsenal martedì 3 febbraio, nella serata di mercoledì il Manchester City ha avuto vita facile contro il Newcastle, con cui partiva dal 2-0 della gara di andata del St. James' Park, giocata il 13 gennaio. Ai Citizen è bastata la prima mezz'ora di gioco per mettere al sicuro la qualificazione, grazie ad un super Marmoush, autore di una doppietta, e al gol di Reijnders, il più lesto ad avventarsi su un pallone vagante in area di rigore. Il Newcastle ha sprecato due grandi chance con Willock e Gordon per riaprire la partita nel primo tempo, ma gli uomini di Howe sono stati fermati da un super Trafford, che ha concesso un turno di riposo a Donnarumma: 90 minuti in campo, invece, per Sandro Tonali. Nella ripresa, il subentrato Elanga ha messo la sua firma sul match con il gol del 3-1, inutile ai fini del risultato complessivo della semifinale. Il Manchester City raggiunge, così, la decima finale della Coppa di Lega della sua storia.

