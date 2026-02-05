Carabao Cup, il City raggiunge l'Arsenal in finale

Come in Premier League, anche in Carabao Cup la vittoria finale sarà una questione tra Mikel Arteta e Pep Guardiola. Dopo il passaggio del turno da parte dell'Arsenal martedì 3 febbraio, nella serata di mercoledì il Manchester City ha avuto vita facile contro il Newcastle, con cui partiva dal 2-0 della gara di andata del St. James' Park, giocata il 13 gennaio. Ai Citizen è bastata la prima mezz'ora di gioco per mettere al sicuro la qualificazione, grazie ad un super Marmoush, autore di una doppietta, e al gol di Reijnders, il più lesto ad avventarsi su un pallone vagante in area di rigore. Il Newcastle ha sprecato due grandi chance con Willock e Gordon per riaprire la partita nel primo tempo, ma gli uomini di Howe sono stati fermati da un super Trafford, che ha concesso un turno di riposo a Donnarumma: 90 minuti in campo, invece, per Sandro Tonali. Nella ripresa, il subentrato Elanga ha messo la sua firma sul match con il gol del 3-1, inutile ai fini del risultato complessivo della semifinale. Il Manchester City raggiunge, così, la decima finale della Coppa di Lega della sua storia.