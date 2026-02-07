Premier League, i risultati della 25^ giornata

Premier League, risultati 25^ giornata: l'Arsenal va a +9, tripletta di Palmer col ChelseaPremier League
L'Arsenal non sbaglia contro il Sunderland e si porta a +9 su Manchester City e Aston Villa, che pareggia a Bornemouth. Il Chelsea batte 3-1 il Wolverhampton grazie a una tripletta di Cole Palmer. Vittorie anche per Everton e West Ham, che torna in lotta per la salvezza. Alle 18:30 Newcastle-Brentford e domenica le altre partite, con il big match Liverpool-Manchester City alle 17.30: tutto in diretta su Sky Sport. Qui risultati, gol e highlights
Premier League, 25 ^ giornata: i risultati di sabato
MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 2-0
38’ Mbeumo, 81’ Fernandes
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
ARSENAL-SUNDERLAND 3-0
42' Zubimendi, 66', 94' Gyokeres
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
BOURNEMOUTH-ASTON VILLA 1-1
22’ Rogers (A), 55' Rayan (B)
(TABELLINO)
BURNLEY-WEST HAM 0-2
13’ Summerville, 26’ Castellanos
(TABELLINO)
FULHAM-EVERTON 1-2
18’ aut. Mykolenko (F), 75' Dewsbury-Hall (E), 83' aut. Leno (E)
(TABELLINO)
WOLVERHAMPTON-CHELSEA 1-3
13’ rig., 35’ rig., 38' Palmer (C), 54' Arokodare (W)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- NEWCASTLE-BRENTFORD LIVE ALLE 18.30
(TABELLINO)
Premier League, le partite di domenica
- BRIGHTON-CRYSTAL PALACE domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Calcio
- LIVERPOOL-MANCHESTER CITY domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Uno
La classifica di Premier League
