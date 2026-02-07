Premier League, i risultati della 25^ giornata

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Premier League, risultati 25^ giornata: l'Arsenal va a +9, tripletta di Palmer col Chelsea

Premier League
©IPA/Fotogramma

L'Arsenal non sbaglia contro il Sunderland e si porta a +9 su Manchester City e Aston Villa, che pareggia a Bornemouth. Il Chelsea batte 3-1 il Wolverhampton grazie a una tripletta di Cole Palmer. Vittorie anche per Everton e West Ham, che torna in lotta per la salvezza. Alle 18:30 Newcastle-Brentford e domenica le altre partite, con il big match Liverpool-Manchester City alle 17.30: tutto in diretta su Sky Sport. Qui risultati, gol e highlights

CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

Premier League, 25 ^ giornata: i risultati di sabato

  • MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 2-0
    38’ Mbeumo, 81’ Fernandes
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • ARSENAL-SUNDERLAND 3-0
    42' Zubimendi, 66', 94' Gyokeres
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BOURNEMOUTH-ASTON VILLA 1-1
    22’ Rogers (A), 55' Rayan (B)
    (TABELLINO)

  • BURNLEY-WEST HAM 0-2
    13’ Summerville, 26’ Castellanos
    (TABELLINO)

  • FULHAM-EVERTON 1-2
    18’ aut. Mykolenko (F), 75' Dewsbury-Hall (E), 83' aut. Leno (E)
    (TABELLINO)

  • WOLVERHAMPTON-CHELSEA 1-3
    13’ rig., 35’ rig., 38' Palmer (C), 54' Arokodare (W)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • NEWCASTLE-BRENTFORD LIVE ALLE 18.30
    (TABELLINO)

Premier League, le partite di domenica

  • BRIGHTON-CRYSTAL PALACE domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Calcio
  • LIVERPOOL-MANCHESTER CITY domenica ore 15 LIVE su Sky Sport Uno
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/20
classifica

La classifica di Premier League

Grazie al 3-0 contro il Sunderland, l'Arsenal si porta a +9 su Manchester City e Aston Villa, che pareggia 1-1 a Bornemouth. Il Chelsea batte 3-1 il Wolverhampton grazie a una tripletta di Cole Palmer. L'Everton batte 2-1 il Fulham in rimonta e sale al settimo posto, il West Ham vince 2-0 lo scontro salvezza con il Burnley e torna in lotta per la salvezza. Domenica alle 17:30 Liverpool-Manchester City. La classifica aggiornata PREMIER LEAGUE, GLI HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Premier League, i risultati della 25^ giornata

Premier League

L'Arsenal non sbaglia contro il Sunderland e si porta a +9 su Manchester City e Aston Villa, che...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 25^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la...

Carabao Cup, il City raggiunge l'Arsenal in finale

Coppa di lega

Il Manchester City conquista il secondo pass per la finale di Carabao Cup, dopo il successo nella...

Carabao Cup, Kai Havertz manda l'Arsenal in finale

Carabao Cup

L'Arsenal è la prima finalista della Carabao Cup. I Gunners, dopo il 2-3 di Stamford Bridge del...

Poker dell'Arsenal. Chelsea e Liverpool di rimonta

Premier League

La 24^ di Premier si è aperta con la larga vittoria a Leeds dell'Arsenal, che ricomincia a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE